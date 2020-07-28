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Моторошно і дивовижно: відео з величезним китом вразило Reddit

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Дорослого кита зняли на відео - фото 1
Дорослого кита зняли на відео

У мережі з'явився запис з горбатим китом, який показує реальні розміри цього морського ссавця. Видовище заворожує і лякає водночас!

На платформі Rediit користувач з ніком taykaybo оприлюднив запис із морської прогулянки, під час якої вдалось побачити кита. За лічені години ролик зібрав понад 43 тисячі балів та більше як 800 коментарів. І це не дивно, що горбач був зовсім близько до судна та продемонстрував себе у всій красі.

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Коментатори зізнаються, що таке видовище викликає неоднозначні емоції, адже навряд чи можна уявити, як поряд з твоїм човном вистрибує істота розмірами із будинок. Відзначимо, що довжина дорослих китів сягає 13-16 метрів, залежно від статі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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