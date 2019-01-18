Моторошні реалії повсякденного життя в Африці

Як насправді живуть африканці: фото з реального життя.

Африка – другий за площею материк після Євразії, омивається Середземним морем з півночі, Червоним – з північного сходу, Атлантичним океаном із заходу і Індійським океаном зі сходу і півдня.

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Африкою називається також частина світу, що складається з материка Африка і прилеглих островів. Площа Африки без островів складає 29,2 млн км², з островами – 30,3 млн км², покриваючи, таким чином, 6% загальної площі поверхні Землі і 20,4% поверхні суші. На території Африки розташовано 55 держав.

Населення Африки становить близько мільярда людей! Африка вважається прабатьківщиною людства: саме тут знайшли найдавніші останки ранніх гомінідів і їх імовірних предків. Чим живе Африка сьогодні?

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