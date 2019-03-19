Моторошні пригоди Сабріни: хардкорний трейлер другого сезону

У мережі з'явився трейлер до другого сезону серіалу "Моторошні пригоди Сабріни" (Chilling Adventures of Sabrina), який невдовзі повернеться на екрани. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Стрімінговий сервіс Netflix потішив фанатів промо до другого сезону проекту Моторошні пригоди Сабріни (Chilling Adventures of Sabrina), прем'єра якого запланована вже на 5 квітня.

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"Це злий світ, і Сабріна накликає проблеми. Після написання свого імені у Книзі Звіра Сабріна намагається знайти баланс між місцем у світі смертних та її новим темним боком. Нові виклики чекають на дівчину у другому сезоні, включаючи вибір між смертним Харві Кінклом та сексуальним чаклуном Ніколасом Скретчем. Можливо, вона й підписала договір з Темним Лордом, але це не означає, що вона не хоче розбурхати пекло", - йдеться у синопсисі.

Відзначимо, що головні ролі виконали Кірнан Шіпка, Росс Лінч, Люсі Дейвіс, Чанс Пердомо, Мішель Гомез, Джаз Сенклер та інші.

Моторошні пригоди Сабріни: дивитись трейлер 2 сезону онлайн:

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