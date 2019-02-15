Моторошна краса: рідкісне фото зі снігом у Ванкувері

У мережі не можуть відвести погляд від несподіваного снігопаду у канадському Ванкувері. Декого і справді взимку може здивувати сніг!

На платформі Reddit користувач з ніком Benglassco поділився фото Ванкувера у снігу, яке за короткий час опинилось у трендах. Всього за 7 годин допис побачили понад 37 тисяч користувачів, а ще більш як 900 залишили коментарі. Ви можете здивуватись, але Ванкувер вважається одним і найтепліших міст Канади, тому зима тут зовсім відрізняється від традиційної.

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"У Ванкувері дуже рідко йде сніг. Зараз ми ховаємось. Сьогодні я зафіксував цю моторошну, але прекрасну сцену", – відзначив автор.

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