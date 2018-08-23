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Motorola запатентувала незвичайну реінкарнацію RAZR V3

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Motorola RAZR V3 може отримати новий вигляд - фото 1
Motorola RAZR V3 може отримати новий вигляд / youtube

З початку минулого року в мережі ходять чутки про перезапуск культової "жабки" Motorola RAZR V3, але тільки зараз з'явилися перші подробиці майбутнього гаджета.

В одній з патентних заявок описується пристрій, що сильно нагадує знаменитий телефон середини 2000-х. Судячи з даних в документі, нас чекає не просте оновлення старого гаджета в схожому корпусі, а повне перетворення його концепції.

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На представлених у патенті зображеннях показаний смартфон витягнутої форми, який можна складати навпіл – як розкладачки з "нульових".

Motorola запатентувала незвичайну реінкарнацію RAZR V3 - фото 271835

Через те, що сучасні технології поки не дозволяють скласти дисплей повністю навпіл, то в місці його вигину буде утворюватися невеликий вільний простір.

Варто розуміти, що представлені в патенті зображення часто покликані відобразити загальну концепцію пристрою, тому в реальності він може виглядати інакше. Наприклад, можна очікувати тонких рамок навколо дисплея та наявності інших сучасних технологій на зразок подвійної камери.

Motorola запатентувала незвичайну реінкарнацію RAZR V3 - фото 271836

Представники Lenovo, якій належить мобільний бренд Motorola, вже неодноразово підтверджували розробку перевидання Motorola RAZR V3, але терміни його виходу тримаються в секреті.

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Джерело: phonearena
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