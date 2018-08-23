Motorola запатентувала незвичайну реінкарнацію RAZR V3

З початку минулого року в мережі ходять чутки про перезапуск культової "жабки" Motorola RAZR V3, але тільки зараз з'явилися перші подробиці майбутнього гаджета.

В одній з патентних заявок описується пристрій, що сильно нагадує знаменитий телефон середини 2000-х. Судячи з даних в документі, нас чекає не просте оновлення старого гаджета в схожому корпусі, а повне перетворення його концепції.

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На представлених у патенті зображеннях показаний смартфон витягнутої форми, який можна складати навпіл – як розкладачки з "нульових".

Через те, що сучасні технології поки не дозволяють скласти дисплей повністю навпіл, то в місці його вигину буде утворюватися невеликий вільний простір.

Варто розуміти, що представлені в патенті зображення часто покликані відобразити загальну концепцію пристрою, тому в реальності він може виглядати інакше. Наприклад, можна очікувати тонких рамок навколо дисплея та наявності інших сучасних технологій на зразок подвійної камери.

Представники Lenovo, якій належить мобільний бренд Motorola, вже неодноразово підтверджували розробку перевидання Motorola RAZR V3, але терміни його виходу тримаються в секреті.

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