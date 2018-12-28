Motorola випустила смартфон з подвійною камерою

У мережу потрапили подробиці про новий смартфон Motorola.

Вже зовсім скоро канадський бренд Motorola випустить на ринок конкурента Samsung Galaxy A8s, Huawei Nova 4 і Honor V20. Повідомляється, що компанія Motorola створила і вже зовсім скоро представить публіці свій новий мобільний пристрій.

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Судячи з усього, апарат зможе похвалитися органічним OLED-екраном, що має діагональ 6,2 дюйма з роздільною здатністю Full HD+. Новинка від Motorola також зможе похвалитися корпусом зі скла, сканером відбитків пальців на тильній частині корпусу, роз'ємами USB Type-C і 3,5 мм для підключення навушників, а також подвійною основною камерою з роздільною здатністю 48 Мп.

Новинка стане частиною модельного ряду Android One, що має позитивно позначитися на її популярності, тому що мова йде про оригінальну ОС від Google. Швидше за все, смартфон Motorola отримає восьміядерний процесор Qualcomm Snapdragon 710.

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