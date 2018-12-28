Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2019 Різдво

Motorola випустила смартфон з подвійною камерою

  • 29
Новинка стане частиною модельного ряду Android One - фото 1
Новинка стане частиною модельного ряду Android One / Android Authority

У мережу потрапили подробиці про новий смартфон Motorola.

Вже зовсім скоро канадський бренд Motorola випустить на ринок конкурента Samsung Galaxy A8s, Huawei Nova 4 і Honor V20. Повідомляється, що компанія Motorola створила і вже зовсім скоро представить публіці свій новий мобільний пристрій.

І ще: Apple припиняє збірку iPhone в Китаї: відома причина

Судячи з усього, апарат зможе похвалитися органічним OLED-екраном, що має діагональ 6,2 дюйма з роздільною здатністю Full HD+. Новинка від Motorola також зможе похвалитися корпусом зі скла, сканером відбитків пальців на тильній частині корпусу, роз'ємами USB Type-C і 3,5 мм для підключення навушників, а також подвійною основною камерою з роздільною здатністю 48 Мп.

Новинка стане частиною модельного ряду Android One, що має позитивно позначитися на її популярності, тому що мова йде про оригінальну ОС від Google. Швидше за все, смартфон Motorola отримає восьміядерний процесор Qualcomm Snapdragon 710.

Motorola випустила смартфон з подвійною камерою - фото 298194

Motorola випустила смартфон з подвійною камерою - фото 298195

Motorola випустила смартфон з подвійною камерою - фото 298196

Motorola випустила смартфон з подвійною камерою - фото 298197

Читайте також: Як виглядає найгірший смартфон 2018 року

Джерело: 91mobiles
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Популярна нова музика 2018: слухати ТОП-50 пісень, які підкорили світ
  • 26 грудня, 18:05
  • 2650
Новорічне меню 2019: святкові страви і рецепти на Новий рік
  • 21 грудня, 16:14
  • 3969
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 949460
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Фото