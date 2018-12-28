Apple припиняє збірку iPhone в Китаї: відома причина

Американська компанія Apple перенесе у 2019 році виробництво по збиранні нових смартфонів iPhone з Китаю до Індії.

Відзначається, що за це візьметься місцевий підрозділ Foxconn. Так, індійський завод Foxconn в Сріперамбудері буде займатися збиранням найдорожчих флагманів iPhone X. Це дасть можливість вивести бізнес Apple в Індії на новий рівень.

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Крім того, Apple збирається вкласти близько 356 мільйонів доларів в розширення фабрики, що також дозволить створити додаткові 25 тисяч робочих місць в південному штаті Тамілнад.

Завод Foxconn

Відомо, що таке рішення виробника обумовлено торговельною війною між США і Китаєм. Зокрема, перенесення збірки смартфонів в Індію обмежить вплив цієї війни.

Варто згадати, що індійський завод Foxconn вже виробляє телефони для компанії Xiaomi. Крім цього, фабрика Wistron в Індії раніше збирала бюджетні моделі iPhone SE і iPhone 6S, так що досвід співпраці у Apple з індійськими виробниками у компанії є.

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