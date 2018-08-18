Motorola One показали на фото

Агентство TENAA сертифікувало прийдешній смартфон Motorola і розкрило деталі про новинку.

З чуток, під кодовим ім'ям XT1941-2 може ховатися Motorola One. Пристрій отримає корпус зі скла з металевою рамою. На тильній частині гаджета розташується вертикальна подвійна камера та логотип компанії, який також може виявитися сканером відбитків пальців.

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Судячи зі знімків, Motorola One отримає дисплей з вирізом зверху та вільний простір знизу, де буде намальований напис Motorola. На правій грані корпусу смартфона розташована кнопка живлення і качелька гучності. Спереду гаджет отримає подвійну фронтальну камеру.

Motorola One показали на фото / mysmartprice

Motorola One оснастять 5,86-дюймовим дисплеєм зі співвідношенням сторін 19: 9, процесором Snapdragon 625, 4 ГБ оперативної пам'яті й акумулятором на 3 000 мАг.

У Китаї апарат вийде з фірмовою оболонкою ZenUI, а в інших країнах – з чистою версією Android One. За непідтвердженою інформацією, смартфон представлять наступного місяця разом з Motorola One Power.

Motorola One показали на фото / mysmartprice

Технічні характеристики Motorola One:

5,86-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1520х720 точок;

процесор Snapdragon 625 або Snapdragon 626 з частотою до 2,2 ГГц;

3 або 4 ГБ оперативної пам'яті;

32, 64 або 128 ГБ сховища;

слот для карт microSD;

13-мегапіксельна подвійна камера;

8-мегапіксельна подвійна фронтальна камера;

акумулятор на 3 000 мАг;

кольори: чорний, сріблястий, золотий;

ОС: Android 8.1 Oreo.

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