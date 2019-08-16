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Motorola One Action: перший смартфон, який може замінити екшн-камеру
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Компанія Motorola представила смартфон One Action, який оцінила у 260 євро. Модель дуже схожа на One Vision, причому в чомусь вона навіть краща, а коштує менше. Цікаво, що виробник позиціонує гаджет, як заміну екшн-камері.
One Action отримав такий же, як у One Vision, екран діагоналлю 6,3 дюйма роздільною здатністю Full HD + зі співвідношенням сторін 21: 9. Тут та ж однокристальна система Exynos 9609, той же акумулятор на 3500 мАг і той же обсяг пам'яті: 4 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ флеш-пам'яті.
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Але все ж відмінності є, і їх чимало. По-перше, новинка підтримує лише 10-ватну зарядку, тоді як старша модель – 18-ватну. По-друге, фронтальна камера тут 12-мегапіксельна, а не 25-мегапіксельна.
Ну і основна відмінність – головна камера. Вона тут потрійна (у One Action – подвійна), але відмінність не тільки в цьому. Головний сенсор на 12 мп, а не 48 Мп. Зберігся датчик глибини на 5 Мп. А ось новий датчик досить цікавий. Формально це надширококутна камера, але вона тут позиціонується, як заміна екшн-камері. Роздільна здатність модуля – 16 Мп, кут огляду – 117 градусів. Підтримується запис відео у Full HD при 60 к/с, є електронна стабілізація та технологія об'єднання картинки з чотирьох пікселів в один. Але головна родзинка цієї камери в тому, що навіть при утриманні смартфона у вертикальному положенні, відео буде записуватися горизонтально. Цікаво те, що фотографувати на цю камеру не можна – можна тільки знімати відео.
З іншого можна відзначити модуль NFC, водовідштовхуюче покриття і ОС Android Pie без надбудови, адже смартфон – частина програми Android One.
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