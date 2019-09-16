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Motorola анонсувала бюджетний Moto E6s
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Компанія Motorola презентувала недорогий смартфон Moto E6s. Він отримав начинку, відповідну своїй ціновій категорії.
Новинка отримала 4 ГБ оперативної пам'яті в парі з 64 ГБ флеш-пам'яті. Програмною основою стала операційна система Android Pie без оболонок.
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Серцем Moto E6s є 12-нанометрова однокристальна система Helio P22. На лицьовій панелі встановлений IPS екран діагоналлю 6.1 дюйма з роздільною здатністю HD+.
У краплевидному вирізі встановлена камера на 8 Мп. Основна камера в смартфоні має роздільну здатність 13 Мп + 2 Мп. Ззаду також є сканер відбитків пальців. Місткість акумулятора становитиме 3000 мАч. Новинку презентували в Індії, а в продаж вона надійде 23 вересня. Рекомендована ціна Moto E6s склала всього 110 доларів. Модель буде доступна в чорному і червоному кольорах.
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