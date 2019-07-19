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Австралійська пара мандрує світом на автобусі: яскраві фото

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Австралійці їздять світом на автобусі - фото 1
Австралійці їздять світом на автобусі / instagram.com/civilian.life

Сірі будні настільки набридли цим австралійцям, що вони вирішили йти назустріч мріям. Тепер молода сім'я підкорює світ на своєму екологічному будиночку на колесах. Це справді надихає!

Ділан та Каллі Бергамачі перевернули своє життя після медового місяця у Скелястих горах в Канаді ще у 2017 році. Після цього вони придбали старенький церковний автобус за 13 з половиною тисяч доларів та вклали у нього ще 9 тисяч, щоб отримати ідеальний дім на колесах, який працює на сонячній енергії. Через 5 місяців подружжя з сином Лінкольном вирушило у мандрівку по Австралії.

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Повернутись додому їм довелось лише на кілька місяців, щоб народити ще одну дитину, а після цього шалена парочка продовжила свій дослідницький шлях. Звісно ж, вони планують коли-небудь повноцінно повернутись до звичайного життя, але не у найближчий час. Зате кадри з їхніх мандрівок справді надихають пакувати валізи!

Австралійська пара мандрує світом на автобусі: яскраві фото - фото 341983

Австралійська пара мандрує світом на автобусі: яскраві фото - фото 341984

Австралійська пара мандрує світом на автобусі: яскраві фото - фото 341985

Австралійська пара мандрує світом на автобусі: яскраві фото - фото 341986

Австралійська пара мандрує світом на автобусі: яскраві фото - фото 341987

Австралійська пара мандрує світом на автобусі: яскраві фото - фото 341988

Австралійська пара мандрує світом на автобусі: яскраві фото - фото 341989

Австралійська пара мандрує світом на автобусі: яскраві фото - фото 341990

Австралійська пара мандрує світом на автобусі: яскраві фото - фото 341991

Австралійська пара мандрує світом на автобусі: яскраві фото - фото 341992

Австралійська пара мандрує світом на автобусі: яскраві фото - фото 341993

Австралійська пара мандрує світом на автобусі: яскраві фото - фото 341994

Австралійська пара мандрує світом на автобусі: яскраві фото - фото 341995

Австралійська пара мандрує світом на автобусі: яскраві фото - фото 341996

Австралійська пара мандрує світом на автобусі: яскраві фото - фото 341997

Австралійська пара мандрує світом на автобусі: яскраві фото - фото 341998

Австралійська пара мандрує світом на автобусі: яскраві фото - фото 341999

Джерело всіх фото: instagram.com/civilian.life

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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