Австралійська пара мандрує світом на автобусі: яскраві фото

Сірі будні настільки набридли цим австралійцям, що вони вирішили йти назустріч мріям. Тепер молода сім'я підкорює світ на своєму екологічному будиночку на колесах. Це справді надихає!

Ділан та Каллі Бергамачі перевернули своє життя після медового місяця у Скелястих горах в Канаді ще у 2017 році. Після цього вони придбали старенький церковний автобус за 13 з половиною тисяч доларів та вклали у нього ще 9 тисяч, щоб отримати ідеальний дім на колесах, який працює на сонячній енергії. Через 5 місяців подружжя з сином Лінкольном вирушило у мандрівку по Австралії.

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Повернутись додому їм довелось лише на кілька місяців, щоб народити ще одну дитину, а після цього шалена парочка продовжила свій дослідницький шлях. Звісно ж, вони планують коли-небудь повноцінно повернутись до звичайного життя, але не у найближчий час. Зате кадри з їхніх мандрівок справді надихають пакувати валізи!

Джерело всіх фото: instagram.com/civilian.life

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