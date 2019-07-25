18-річний плавець встановив новий рекорд України: швидкість вражає!

Український плавець Денис Кесіль перевершив національний рекорд знаменитого Дениса Силантьєва на чемпіонаті світу з водних видів спорту у Кванджу (Південна Корея).

Денис Кесіль у фіналі 200-метрівки батерфляєм показав п'ятий результат з часом 1.54,79.

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Таким чином, Денис побив рекорд Дениса Силантьєва на 200 м батерфляєм: 1.55,42 м. Попередній національний рекорд України був встановлений Силантьєвим на чемпіонаті Європи 2002 в Берліні.

До слова, перемогу в запливі за участю Кесіля здобув угорець Криштоф Мілак, який також встановив рекорд, але світового масштабу: 1: 50.73.

Чемпіонат світу з водних видів спорту в Південній Кореї триватиме до 28 липня. Наразі у збірної України одна золота і шість бронзових нагород. На жаль, не змогли поборотися за нагороди в запливі на 800 метрів вільним стилем Михайло Романчук та Сергій Фролов. У фіналі Сергій Фролов з результатом 7: 47,32 посів сьоме місце, а Михайло Романчук фінішував останнім (7: 49,32).

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