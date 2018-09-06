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Мотоцикл на горілці встановив рекорд швидкості
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Yamaha XS650 стала найшвидшою в Бонневілі і цей мотоцикл працює на горілці.
Житель Міссулі Райан Монтгомері є давнім фанатом мотоциклів і гонок, так що не дивно, що він бере участь в рекордних заїздах на швидкість на озері Бонневіль. І використовує він для цього мотоцикл Yamaha XS650.
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Будучи власником виробника алкоголю Montana's Montgomery Distillery, любитель мотоциклів перевів свій спортивний байк на горілку. Точніше кажучи, мотоцикл 1980 року працює на тому, що залишається після створення горілки. Пити це не можна, а використовувати як паливо – легко.
У результаті техніка виявилася конкурентоспроможною і в Бонневілі в класі 750-кубових доопрацьованих мотоциклів Монтгомері показав рекорд швидкості 181,5 км/год. На жаль, він пізніше був побитий Honda CB750 1974 року іншої команди – вона проїхала дистанцію зі швидкістю 230,1 км/год.
Але Райан не засмучений і має намір у наступному році повернутися на соляне озеро, щоб знову показати, на що здатний його байк на горілці.
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