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Мотивація зайнятись спортом: тренерка Теммі Хемброу показала нові пікантні фото (18+)

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Темму Хемброу показала гарячу фігуру - фото 1
Темму Хемброу показала гарячу фігуру

Популярна блогерка Теммі Хемброу з легкістю надихне приділяти більше часу фізичним навантаженням, адже ця білявка із радістю на собі демонструє ефект від спортзалу. Тут спекотно!

25-річна фітоняшка, модель і блогерка Теммі Хемброу знає, як перетворити профіль в соцмережі Instagram у справжній бізнес, адже за її сторінкою стежать понад 9 мільйонів осіб. А все тому, що поряд зі спекотними кадрами розкішна білявка ще й мотивує інших працювати над собою, а також має власну програму для ідеальної форми.

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Нові фото не стали винятком з правил, адже на них Теммі позує у бікіні, а також у відвертому вбранні. Якщо ви досі не розглядали похід у спортзал, як щось реально, то пора змінювати ситуацію. Адже свіжі кадри від Хемброу показують, яких результатів можна досягнути.

Мотивація зайнятись спортом: тренерка Теммі Хемброу показала нові пікантні фото (18+) - фото 446665

Мотивація зайнятись спортом: тренерка Теммі Хемброу показала нові пікантні фото (18+) - фото 446666

Мотивація зайнятись спортом: тренерка Теммі Хемброу показала нові пікантні фото (18+) - фото 446667

Мотивація зайнятись спортом: тренерка Теммі Хемброу показала нові пікантні фото (18+) - фото 446668

Мотивація зайнятись спортом: тренерка Теммі Хемброу показала нові пікантні фото (18+) - фото 446669

Мотивація зайнятись спортом: тренерка Теммі Хемброу показала нові пікантні фото (18+) - фото 446670

Джерело фото: instagram.com/tammyhembrow

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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