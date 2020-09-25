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Мотиваційні відео Вілла Сміта, які змушують надихнутися
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Іконі Голлівуду, американському актору Віллу Сміту сьогодні виповнюється 52 роки! Один з найбільш високооплачуваних акторів світу за версією Forbes – улюбленець мільйонів глядачів не лише має карколомний акторський талант, а й вміє надихнути, мотивувати, подарувати віру у себе!
Цікаво, що попри всю публічність актора, режисера, продюсера і доволі популярного реп-виконавця Вілла Сміта, він не є прихильником гучних вечірок і тусовок. У нього на все є своя думка і правила, яких він дотримується протягом своєї блискучої кар'єри і життя загалом.
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"Велич – це не те чудове, таємне, ілюзорне, божественне, яке тільки обрані серед нас коли-небудь зможуть випробувати. Велич існує в кожному з нас. Це те, у що я вірю, і я готовий за це померти! Крапка...".
"Я завжди вважав, що у кожної людини має бути мета в житті. Однак щоб з вами не сталося, як з тим альпіністом, який мріяв залізти на Еверест і після здійснення своєї мети, він раптом зрозумів, що йому нема чим дихати й вирішив скоріше спуститися зі схилу гори, необхідно продумати свої подальші дії після того, як ваша мета буде досягнута".
"Я знаю, хто я й у що я вірю, і це головне, що мені треба знати. І я думаю, що часто буває так, коли ми самі ускладнюємо ситуацію, ми шукаємо складності, має ж щось бути складним. Це не може бути так просто? Так, може".
"Вважаю, що немає сенсу зациклюватися на якійсь одній діяльності. Бо часом можна відкрити в собі купу нових здібностей і схильностей до зовсім несподіваних видів творчості. І часом те, що на твою думку, ти не вмієш, можна використовувати в допомогу іншим людям".
"Якщо ти визначиш свої пріоритети, все стане дуже просто: тобі не треба буде кожного разу приймати рішення що робити, тому що у тебе вже є рішення (пріоритет). Пристрасть і емоції завжди дадуть тобі неправильну відповідь, тому якщо ти визначиш пріоритет, питання вибору не буде для тебе проблемою".
"Я вважаю безглуздим твердження, що існує якась якість, якою всі успішні люди повинні володіти. Ти просто маєш вірити, що щось інше, нове може статися, в порівнянні з тим, що відбувалося останні 50 мільйонів років".
"Моя головна професія – бути батьком. Тому я завжди прислухаюся до думки своїх родичів і поважаю думку дітей. Так мій син якось сказав мені: "Тату не рятуй більше цей світ ... Мені всього 8, а ти за цей час вже встиг врятувати його 5 разів!". Тому я відразу переключився на інший жанр і прагнув вибирати ролі, де мені більше не потрібно було грати рятівника всього людства".
"Наші думки, почуття, мрії та ідеї матеріальні у Всесвіті. Якщо ми про щось мріємо, щось уявляємо, то ми залучаємо себе в це. Це фізична тяга до реалізації, яку ми можемо послати у Всесвіт!".
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