Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Танці з зірками Apple Серіал Кріпосна

Юний моряк Андрій Ейдер освідчився дівчині після повернення з полону: емоційні фото

  • 141
Андрій Ейдер з нареченою - фото 1
Андрій Ейдер з нареченою

Звільнений з російського полону моряк Андрій Ейдер після повернення додому зробив пропозицію руки і серця своїй дівчині Марині. 19-річний хлопець хотів освідчитись ще в аеропорту, але довелось трохи перенести це.

Андрій Ейдер планував освідчитись коханій просто на летовищі, але Марина не встигла приїхати в аеропорт. Пара зустрілась уже в госпіталі, де моряк і здійснив свій намір.

До теми: Олег Сенцов показав свій єдиний акаунт у соцмережах

"У планах було спочатку, що він вийде з літака і одразу зробить пропозицію. Але я про це не знала, мене не було біля літака, я тоді ще не прилетіла. Я прилетіла вже в госпіталь – і він зробив пропозицію вже там. Каже: "Будеш моєю дружиною?". Я кажу: "Буду, куди я подінуся", – поділилась дівчина.

Юний моряк Андрій Ейдер освідчився дівчині після повернення з полону: емоційні фото - фото 353645

Мама 19-річного моряка розповіла, що підтримала рішення свого сина, адже він завжди був самостійним у своїх рішеннях. За її словами, Марина давно стала членом їхньої родини, адже закохані зустрічаються понад три роки.

Юний моряк Андрій Ейдер освідчився дівчині після повернення з полону: емоційні фото - фото 353646
Юний моряк Андрій Ейдер освідчився дівчині після повернення з полону: емоційні фото - фото 353647

Цікаво, що покупку заручальної обручки Андрій доручив своїм рідним через адвоката, оскільки сам він був незаконно ув'язнений у Росії. Молодята ще не обрали точну дату одруження, але думають зіграти весілля наступного року.

Юний моряк Андрій Ейдер освідчився дівчині після повернення з полону: емоційні фото - фото 353648

Наразі звільнений з полону моряк проходить медичне обстеження. Під час захоплення Росією українських кораблів Андрій Ейдер отримав серйозне поранення руки.

Юний моряк Андрій Ейдер освідчився дівчині після повернення з полону: емоційні фото - фото 353649

7 вересня відбувся обмін полоненими між Україною та РФ у форматі "35 на 35". На Батьківщину Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Павло Гриб, Роман Сущенко, Микола Карпюк, українські моряки та інші політв'язні.

Джерело: tsn.ua
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Який ти приклад подаєш: зірку серіалу Школа розкритикували за фото топлес (18+)
  • 07 вересня, 21:22
  • 15397
Говори українською красиво! 10 колоритних слів, які збагатять твою мову
  • 04 вересня, 19:10
  • 2251
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1740592
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна