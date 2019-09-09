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Юний моряк Андрій Ейдер освідчився дівчині після повернення з полону: емоційні фото
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Звільнений з російського полону моряк Андрій Ейдер після повернення додому зробив пропозицію руки і серця своїй дівчині Марині. 19-річний хлопець хотів освідчитись ще в аеропорту, але довелось трохи перенести це.
Андрій Ейдер планував освідчитись коханій просто на летовищі, але Марина не встигла приїхати в аеропорт. Пара зустрілась уже в госпіталі, де моряк і здійснив свій намір.
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"У планах було спочатку, що він вийде з літака і одразу зробить пропозицію. Але я про це не знала, мене не було біля літака, я тоді ще не прилетіла. Я прилетіла вже в госпіталь – і він зробив пропозицію вже там. Каже: "Будеш моєю дружиною?". Я кажу: "Буду, куди я подінуся", – поділилась дівчина.
Мама 19-річного моряка розповіла, що підтримала рішення свого сина, адже він завжди був самостійним у своїх рішеннях. За її словами, Марина давно стала членом їхньої родини, адже закохані зустрічаються понад три роки.
Цікаво, що покупку заручальної обручки Андрій доручив своїм рідним через адвоката, оскільки сам він був незаконно ув'язнений у Росії. Молодята ще не обрали точну дату одруження, але думають зіграти весілля наступного року.
Наразі звільнений з полону моряк проходить медичне обстеження. Під час захоплення Росією українських кораблів Андрій Ейдер отримав серйозне поранення руки.
7 вересня відбувся обмін полоненими між Україною та РФ у форматі "35 на 35". На Батьківщину Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Павло Гриб, Роман Сущенко, Микола Карпюк, українські моряки та інші політв'язні.
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