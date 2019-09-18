Mortal Kombat повертається на екрани: стартували зйомки нового фільму

За мотивами популярних комп'ютерних ігор знято безліч фільмів. Тепер же планується ще один перезапуск фільму по грі Mortal Kombat – "Смертельна битва". Уже відомий акторський склад, а також місце зйомок.

Так, сценарист Грег Руссо оголосив про старт зйомок нового фільму "Смертельна битва". Про це він написав на своїй сторінці в Twitter. Режисером картини виступить дебютант в повнометражному кіно Саймон Маккуойд.

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May the Elder Gods watch over us! #ITHASBEGUN pic.twitter.com/Lkovg7Glwo — Greg Russo (@WriterRusso) September 15, 2019

Уже навіть відомий акторський склад стрічки. У фільмі зіграють Джо Таслім (Саб-Зіро), Таданобу Асано (Рейден), Сісі Стрінгер (Мілін), Мехкад Брукс (Джакс), а також Льюїс Тан, роль якого не розголошується.

Основну частину фільму зніматимуть у Південній Австралії. Сюжет майбутньої стрічки тримається в строгому секреті. Прем'єра запланована на березень 2021 року.

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