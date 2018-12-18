Морозно і вітряно: погода в Україні 19 грудня

Погода в Україні 19 грудня, на Миколая, відзначиться посиленням морозів та відсутністю значних опадів.

19 грудня, у середу, в країні малоймовірні суттєві опади, а на сході та півдні очікується посилення вітру. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Морозна погода триватиме. Найближчої ночі -6-12, місцями -10-14 градусів, вдень на Миколая -3-9 градусів, на Півдні близько нуля, у Криму до +4 градусів", – відзначила вона.

У Києві на Миколая прогнозується морозна погода до -5-7 градусів вдень, без істотних опадів, але з ожеледицею.

"На Миколая та 20 грудня в Україні буде найхолодніше. А в кінці тижня атлантична, волога та тепла, повітряна маса наблизиться і принесе підвищення температури повітря та опади у вигляді снігу, мокрого снігу, який переходитиме впродовж суботи-неділі у дощ", – підсумувала Діденко.

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