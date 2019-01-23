Морози та відлига: яку погоду очікувати в Україні 24 січня

24 січня після заморозків в Україну прийде незначна відлига.

24 січня, у четвер, атмосферні фронти зі снігопадами та хурделиця втихнуть, а на заміну їм прийде відлига. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Загальна картина синоптична четвергова така: періодично сніг, на Сході, Півдні, у більшості центральних областей мокрий сніг і дощ. Температура повітря на Заході та Півночі вночі -7-12, вдень -2-6 градусів. На решту території прийде потепління до відлиги," - відзначила вона.

У Києві 24 січня снігопади втихнуть, однак мороз втримається. Діденко також попередила про ускладнення ситуації на дорогах.

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