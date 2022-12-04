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Морози та сильний вітер: прогноз погоди в Україні 5 грудня

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Погода в Україні 5 грудня 2022 - фото 1
Погода в Україні 5 грудня 2022 / Unsplash

5 грудня в Україні очікується холодна, вітряна та суха погода. Лише ввечері у деякі області можуть завітати дощі. Детальніший прогноз по містах дізнавайтесь далі.

5 грудня, у понеділок, середня максимальна температура повітря вдень сягне позначок у -2-5 морозу. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, найтепліше буде у південних та західних областях – від -1 до +3.

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Практично повсюди буде рвучкий, до сильного, вітер. Напрямок – з південного сходу. Опадів поки не видно – антициклон. Лише ввечері в понеділок в західних областях може з‘явитися дощ, – додала вона.

У Києві 5 грудня також буде суха та холодна погода, вдень до -2-4, але відчуватиметься нижче через посилення вітру. Також синоптик попередила про ожеледицю, тому і водіям, і пішоходам варто бути особливо обережними на дорогах.

Прогноз погоди на 5 грудня по містах України:

Морози та сильний вітер: прогноз погоди в Україні 5 грудня - фото 516567

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