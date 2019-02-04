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Морози та потепління: прогноз погоди від Наталки Діденко

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Погода на завтра, 5 лютого - фото 1
Погода на завтра, 5 лютого

До кінця тижня в Україні очікується зниження температури, на зміну якому прийде чергове потепління.

У найближчі дні в країну повернуться сильні морози, а також опади у вигляді мокрого снігу. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Хто перегрівся минулими днями, в Україну йде свіжіше повітря – похолодає. Це не буде сильний і навіть помірний мороз, проте після теперішніх +2+7 градусів прийдуть денні 0+3 градуси, місцями до -1-3 градусів. Взагалі, похолодання більше торкнеться нічного часу доби – очікується -1-4 градуси. У другій половині тижня на Сході ймовірно у нічні години до -6-11 градусів", – повідомила вона.

В Україну наближаються морози - фото 305439
В Україну наближаються морози

5 лютого також очікуються тумани та мряка, а 6 лютого мокрий сніг пройде на заході та півночі країни. У Києві 5 лютого вдень 0+2, без істотних опадів. 6 лютого, у середу, у столиці України очікується мокрий сніг та ожеледиця на дорогах.

"Похолодання протриває до кінця тижня, а за попередніми прогнозами, з 10-го лютого в Україну прийде чергове потепління", – підсумувала Діденко.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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