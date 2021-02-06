Морози і сніг: чого чекати українцям від погоди на вихідних

В Україні найближчими днями погіршаться погодні умови. У деяких областях очікуються сильні снігопади і сильні морози.

Прогноз на 6 лютого

У суботу в західних і південних областях очікуються снігопади, у Закарпатській та Одеській областях дощ. Температура повітря вдень складе від -1 до -5 градусів, на півночі до -7, на Закарпатті + 2 + 4. Вночі в центральних, північних і східних регіонах стовпчики термометрів опустяться до -8-13 градусів.

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Прогноз на 7 лютого

У неділю опади очікуються на більшій території країни. Сухо буде лише в північних, східних, Полтавській та Запорізькій областях. У Львівській та Івано-Франківській областях сильні снігопади, на Закарпатті з дощем.

Температура повітря вдень опуститься до -10-14 градусів в центральних і північних областях, на сході -5-8, на півдні -1-4. На заході стовпчики термометрів покажуть -3-9 градусів, в Івано-Франківській області -1-3. Плюсова температура збережеться лише на Закарпатті + 4 + 6 градусів вдень.

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