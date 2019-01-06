Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2019 Різдво

Мороз та сніг: погода 6 січня в Україні

  • 25
Погода на сьогодні 6 січня в Україні - фото 1
Погода на сьогодні 6 січня в Україні

Синоптики попередили про погіршення погоди 6 січня в Україні.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 6 січня, у неділю, по всій Україні очікується невеликий сніг. Температура вночі та вдень коливатиметься на рівні -3-9 морозу. Синоптики також попереджають про посилення вітру та ожеледицю на дорогах.

Актуально: Як правильно падати під час ожеледі, щоб запобігти травмам

У Києві 6 січня також сніжитиме, а температура повітря втримається на позначні -6-8 вночі та -4-6 вдень.

Прогноз погоди на 6 січня у містах України:

Мороз та сніг: погода 6 січня в Україні - фото 299298
  • Ужгород -4-6
  • Львів -4-6
  • Чернівці -2-4
  • Івано-Франківськ -3-5
  • Тернопіль-3-5
  • Рівне -3-5
  • Луцьк -3-5
  • Вінниця -4-6
  • Хмельницький -3-5
  • Житомир -4-6
  • Чернігів -5-7
  • Черкаси -4-6
  • Миколаїв -1-3
  • Одеса 0-2
  • Херсон -1-3
  • Полтава -3-5
  • Суми -5-7
  • Харків -6-8
  • Дніпро -5-7
  • Запоріжжя -4-6
  • Донецьк -5-7
  • Луганськ -5-7

  • Читайте також: Погода на Різдво в Україні: на скільки похолодає

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на січень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків
  • 01 cічня, 08:26
  • 1382
Українські колядки – ТОП 20 пісень про Різдво, які має знати кожен
  • 14.12.2018, 13:30
  • 174734
Привітання з Різдвом Христовим 2019: найкращі побажання на свято
  • Вчора, 09:20
  • 7416
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Погода Події