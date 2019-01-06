Мороз та сніг: погода 6 січня в Україні

Погода на сьогодні 6 січня в Україні

Синоптики попередили про погіршення погоди 6 січня в Україні.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 6 січня, у неділю, по всій Україні очікується невеликий сніг. Температура вночі та вдень коливатиметься на рівні -3-9 морозу. Синоптики також попереджають про посилення вітру та ожеледицю на дорогах.

Актуально: Як правильно падати під час ожеледі, щоб запобігти травмам

У Києві 6 січня також сніжитиме, а температура повітря втримається на позначні -6-8 вночі та -4-6 вдень.

Прогноз погоди на 6 січня у містах України:

Ужгород -4-6

Львів -4-6

Чернівці -2-4

Івано-Франківськ -3-5

Тернопіль-3-5

Рівне -3-5

Луцьк -3-5

Вінниця -4-6

Хмельницький -3-5

Житомир -4-6

Чернігів -5-7

Черкаси -4-6

Миколаїв -1-3

Одеса 0-2

Херсон -1-3

Полтава -3-5

Суми -5-7

Харків -6-8

Дніпро -5-7

Запоріжжя -4-6

Донецьк -5-7

Луганськ -5-7

Читайте також: Погода на Різдво в Україні: на скільки похолодає