Мороз і мокрий сніг: прогноз погоди на 13 лютого

13 лютого в Україні прийде поступово похолодання, тому в частині областей очікуються морози та снігопади.

13 лютого, у середу, вже вночі температура повітря опуститься до -1-5 на півночі та заході, а вдень прогріється до 0-3. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"На Сході, у південній частині вдень ще буде відчутно тепліше, +3+7 градусів. У центральних областях – найхолодніше на Вінниччині, найтепліше в районах Дніпра. Мокрий сніг найближчої ночі йтиме на Півночі та на північному сході. Завтра вдень місцями невеликі опади ймовірні у північних та західних областях, загалом у середу в Україні переважатиме суха погода. Внаслідок похолодання слизота на дорогах та тротуарах посилиться, обережно", – поділилась вона.

У Києві 13 лютого прогнозується погода без істотних опадів, однак можливий невеликий сніг. Температура вночі до -1-4, а вдень до 0-2. Похолодання втримується до кінця тижня, а з 17 лютого почне теплішати.

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