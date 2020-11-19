Morgan випустить прощальну серію трициклів 3 Wheeler

Компанія Morgan Motor випустить прощальну серію трициклів 3 Wheeler під назвою P101. Вона означатиме закінчення виробництва ретрокара й буде обмежена 33 екземплярами. Колекційне виконання оцінили у 45 000 фунтів стерлінгів.

Виробництво триколісних Morgan в їх нинішньому вигляді завершиться у 2021 році, коли закінчиться термін дії сертифіката на використовуваний компанією мотор S & S V2 об'ємом 2,0 літра і потужністю 83 кінські сили.

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Саме з таких триколісників і почалася історія Morgan Motor, хоча саму модель 3 Wheeler запустили у 2011 році, а у 2016 до неї приєднався електричний варіант EV3. Втім, в компанії говорять лише про невелику перерву у виробництві, після якої ретрокар повернеться у лад, але вже з іншим обличчям.

Символом змін повинна стати версія 3 Wheeler P101 (Project 101 – назва проєкту з відродження історичної моделі) з унікальним декором і асиметричною темою оформлення. Такі трицикли відрізнятимуться насамперед золотистою накладкою над пасажирським місцем з композитного пластика, глухими Aero-колесами та прожекторами Hella, розташованими таким чином, щоб знизити турбулентність повітря навколо компонентів підвіски. Ще одна унікальна деталь P101 – вихлопні патрубки. З правого боку на них нанесли чорне керамічне покриття, зліва – біле.

Серед інших особливостей трицикла – видимі клепки на кузові, крихітні вітрозахисні екрани й унікальна графіка. 3 Wheeler можна буде пофарбувати тільки у два кольори, Deep Black або Satin White Silver, плюс вибрати один з чотирьох арт-паків:

Belly Tank – натхненний післявоєнними болідами, які виїжджали на соляні озера;

– натхненний післявоєнними болідами, які виїжджали на соляні озера; Dazzleship – відсилає до військового камуфляжу;

– відсилає до військового камуфляжу; Aviator – заснований на оформленні літаків RAF часів Другої світової;

– заснований на оформленні літаків RAF часів Другої світової; Race Car – наслідує вигляду перших гоночних Morgan.

Ще для машини можна замовити Aero Pack, тобто прибрати дугу безпеки й вітрозахисний екран пасажира.

Тираж Morgan 3 Wheeler P101 буде обмежений 33 екземплярами. Машини поділять між дилерськими центрами в США, Європі та Великій Британії. Ціна трицикла – від 45 000 фунтів стерлінгів. Базовий варіант 3 Wheeler обійдеться в 39 486 фунтів стерлінгів.

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