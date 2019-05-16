Мораес і Марлос у вишиванках привітали українців зі святом

Футболісти Шахтаря Жуніор Мораес і Марлос привітали українців з Днем вишиванки. Патріотична фотографія гравців клубу з'явилася на офіційному акаунті "гірників" в Instagram.

Футболісти Шахтаря, які народилися у Бразилії, отримали українські паспорти і вже зіграли за збірну.

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"Особлива тренувальна форма в Особливий день. Вітаємо з Днем вишиванки", – йдеться в повідомленні. Нагадаємо, Марлос грає в нашій країні з 2012 року, на його рахунку 11 ігор на національну команду. Мораес отримав українське громадянство недавно, він взяв участь у двох іграх за збірну.

За годину фотографія зібрала понад дев'ять тисяч лайків і десятки коментарів!

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