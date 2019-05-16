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День вишиванки 2019: українські зірки показали, як відзначають свято

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День вишиванки 2019: українські зірки показали, як відзначають свято - фото 1

Сьогодні, 16 травня, відзначають всесвітній День вишиванки. Кожного року в третій четвер травня українці носять вишиті сорочки. Зірки також святкують цей день! Дивіться, у що вони вбралися.

Зіркові українці також відзначають День Вишиванки – вони поділилися у соцмережах своїми фото у вишитому одязі. Оригінальні та гарні українські сорочки їм до лиця!

І ще: Привітання з Днем вишиванки 2019: патріотичні картинки і листівки

До теми: Тест для справжніх українців: що ти знаєш про вишиванку?

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