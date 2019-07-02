Мопс Волтер став зіркою мережі: фотофакт

У мережі не можуть втримати усмішку від чарівного собаки Волтера, який неймовірно доброзичливий. Якщо ваш день не вдався, то це варто побачити!

На платформі Reddit користувач з ніком BenVenn поділився кумедним колажем, який за короткий час опинився у трендах. Всього за 4 години допис побачили понад 18 тисяч осіб та більш як 200 коментарів.

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"Це Волтер. Волтер кожного понеділка чекає біля передніх воріт для своїх друзів-сміттярів, які завжди діляться любов'ю та ласкою", – відзначив автор. І справді на колажі видно, як пес чемно очікує на своїх знайомих.

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