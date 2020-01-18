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Водохреще Голос країни

Австралієць три роки жив у Jeep Wrangler, аби мандрувати Африкою

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До біса 5-зіркові готелі, якщо можна насолоджуватися краєвидами з авто - фото 1
До біса 5-зіркові готелі, якщо можна насолоджуватися краєвидами з авто

Австралієць Ден Грек 999 днів подорожувала Африкою і весь цей час жив у наметі, встановленому на даху Jeep Wrangler Rubicon. Про свою подорож, а також підготовку позашляховика до екстремальної поїздки, він розповів виданню Outside Online.

Автомобіль Грека – це Jeep Wrangler Unlimited Rubicon серії JK зразка 2011 року. Позашляховик оснащений бензиновим V6 3.8, шестиступінчастою "механікою", блокуванням переднього і заднього диференціалів, а також переднім стабілізатором з електронною системою розімкнення.

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Додатково на Wrangler встановили ліфт-комплект підвіски American Expedition Vehicles (плюс 63,5 міліметра), посилені бампери з захисними пластинами, кріплення для запасного колеса.

Крім того, у списку доробок є шини 17-дюймові сталеві колеса Mopar з шинами BFGoodrich KO2 All-Terrain, лебідка Warn Zeon 10-S з полегшеним синтетичним тросом, рейковий домкрат, кілька блоків додаткового освітлення, шноркель American Expedition Vehicles з антипиловим фільтром, змонтований на даху намет Ursa Minor Vehicles і скриньки для інструментів і речей у багажнику.

Австралієць три роки жив у Jeep Wrangler, аби мандрувати Африкою - фото 380533

Австралієць три роки жив у Jeep Wrangler, аби мандрувати Африкою - фото 380534

Австралієць три роки жив у Jeep Wrangler, аби мандрувати Африкою - фото 380535

Австралієць три роки жив у Jeep Wrangler, аби мандрувати Африкою - фото 380536

Австралієць три роки жив у Jeep Wrangler, аби мандрувати Африкою - фото 380537

Австралієць три роки жив у Jeep Wrangler, аби мандрувати Африкою - фото 380538

Австралієць три роки жив у Jeep Wrangler, аби мандрувати Африкою - фото 380539

Восени минулого року YouTube-блогер Coyote Works (Кейсі) опублікував ролик, в якому розповів, як його Jeep Wrangler Rubicon повністю згорів, коли він поїхав у подорож штатом Орегон. Інцидент стався під час чергової зупинки на відстані близько 50 кілометрів до найближчого великого шосе.

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Джерело: theroadchoseme
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