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війна

Monobank змінив умови надання послуг та ввів нову корисну функцію

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Monobank змінив умови надання послуг та ввів нову корисну функцію - фото 1

У зв'язку з воєнним станом у Monobank дещо скоригували умови надання послуг та тарифів. Розповідаємо, які нововведення набули чинності з 1 квітня.

Оновлені умови у Monobank

Так, з початку квітня користувачам Monobank не нараховуватимуться відсотки на власні кошти на картці. Нагадаємо, раніше український необанк виплачував додатково 3% від залишку грошей. Таке нововведення діятиме як мінімум до закінчення воєнного стану. Про це розповів співзасновник банку Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі.

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Крім цього, депозитні ставки за новими депозитами також знижено. Найвища ставка становить 6% – для депозитів з терміном повернення від 15 місяців без права дострокового розірвання. При цьому усі депозити, відкриті клієнтами Monobank до 1 квітня 2022 року, збережуть поточну процентну ставку до кінця терміну дії.

Але є й хороші новини. Відтепер ставка за всіма кредитними продуктами банку становить 1,6% на місяць, а не 3%, як це було раніше.

Нова функція від Monobank

В українців, які опинилися за кордоном, є змога замовити картку Monobank за межі України. Вартість доставки по Польщі становить 10 злотих (70 гривень), а по Європі – 20 злотих (140 гривень). Тривалість доставки – впродовж 5 робочих днів. Але, зважаючи на сучасні реалії, потрібно з розумінням ставити до будь-яких затримок.

Monobank змінив умови надання послуг та ввів нову корисну функцію - фото 502583

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