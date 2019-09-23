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Моніка Белуччі вийшла на публіку у прозорій блузці
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54-річна Моніка Белуччі з'явилася на шоу Dolce&Gabbana в рамках Тижня моди в Мілані. Шанувальники у захваті від вигляду свого кумира!
Муза модельєрів Доменіко Дольче і Стефано Габбана Моніка Белуччі однією з перших познайомилася з їхньою новою колекцією.
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Італійська актриса вибрала елегантний образ. Вона одягла білий костюм-двійку, що складається з блейзера і широких штанів. Доповненням монохромного образу стала спокуслива прозора чорна блузка, під яку зірка одягла чорний бра. Акуратно закладене назад волосся і мінімалістичний макіяж стали завершальним штрихом ансамблю.
Як аксесуар колишня дружина Венсана Касселя вибрала сонцезахисні окуляри. Моніка кокетливо усміхалася фотографам, демонструючи свій новий вихід.
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