Моніка Белуччі знялася у бікіні не за розміром

Актриса Моніка Белуччі не перестає захоплювати шанувальників своєю красою! Нещодавно зірка стала головною героїнею нового випуску італійського Vanity Fair.

У 2003 році в Італії з'явилася своя версія відомого журналу Vanity Fair. Тоді честь прикрасити обкладинку першого номера випала акторці Моніці Белуччі.

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16 років потому видання запросило знаменитість знову позувати для їх випуску. Цього разу 54-річна зірка світового кінематографа зважилася на відверту зйомку в басейні. На фото Моніка, одягнена в білий корсетний купальник, позує з мінімумом косметики на обличчі і мокрим волоссям: обкладинка моментально приковує до себе увагу.

Все тому, що груди Беллуччі на ній зображені відвертіше, ніж зазвичай. Чи то стиліст підібрав для зірки невідповідний розмір пляжного вбрання, чи вся справа в позі, але, здається, бюст актриси ось-ось вислизне з тісних чашок!

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