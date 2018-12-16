Моніка Белуччі показала стрункі ноги

Всесвітньо відома Моніка Белуччі вирішила оголитися у свої 50 років.

Моніці Белуччі – 50, і багато хто вважає, що в такому віці краще привертати увагу публіки не відвертою фізіологією, анатомією і різними негліже, а якимись іншими способами, більш тонкими.

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Проте, фотосесія для італійського журналу IO Donna вийшла вельми видовищна. "Світ повний вовків, – розповідає Моніка в інтерв'ю журналу, додаючи, що вчить дочок захищати себе, щоб не брали приклад з освічених, але слухняних чоловікам жінок. – Я хочу, щоб вони виросли незалежними, вільними і щасливими жінками..."

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