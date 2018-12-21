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Моніка Беллуччі вразила фанатів пікантним знімком

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Актриса Моніка Беллуччі - фото 1
Актриса Моніка Беллуччі / Instagram

Новим спокусливим знімком актриса поділилася з шанувальниками на своїй сторінці у Instagram.

Відома італійська актриса Моніка Беллуччі представила нове пікантне фото. Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На фотографії Моніка Беллуччі позує в ліжку в високих чорних шкіряних чоботах з відкритим носком і шнурівкою.

Крім того, нотку пікантності додає вишневе міні-плаття.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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