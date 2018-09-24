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Моніка Белуччі відкрила показ Dolce&Gabbana

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Моніка Белуччі - фото 1
Моніка Белуччі / Instagram

На закритті Тижня моди в Мілані новинки від Dolce&Gabbana на подіумі показали зіркові клієнти модного будинку.

Dolce&Gabbana представили в останній день Тижня моди в Мілані весняно-літню колекцію. Моделями модного будинку стали не тільки професійні моделі, а й зірки шоу-бізнесу світового рівня.

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Відкривала показ 53-річна італійська актриса Моніка Белуччі. Зірка вийшла на подіум в чорній сукні міді у великий горох. Форми актриси вигідно підкреслила відкрита лінія плечей і драпірування.

Також по подіуму пройшла знаменита модель plus-size Ешлі Грем. Модель продемонструвала сукню з леопардовим принтом.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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