Моніка Белуччі обрала сукню як у Тіни Кароль

Італійська актриса Моніка Белуччі опублікувала знімки в такому ж вбранні, як і у Тіни Кароль.

Поп-діва українського шоу-бізнесу Тіна Кароль вже давно є головною модницею країни. Кожен раз артистка постає перед камерами в одязі від елітних брендів, з якими співпрацюють голлівудські зірки. Тому часто її образи можна побачити і на закордонних селебрітіз.

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Цього разу плаття, як у Тіни Кароль показала Моніка Белуччі.

На інстаграм сторінці Моніка Белуччі розмістила фото, зроблене для глянцю Numero. У кадрі італійська актриса з'явилася в пишній сукні від Ashi Studio, яка мала великий розріз на нозі. Модниця символічно підняла руки вгору, а в замітці написала: "Ну що ж, цей рік майже завершився".

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