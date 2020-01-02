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Новий рік 2020 Різдво

Моніка Белуччі обрала сукню як у Тіни Кароль

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Моніка Белуччі - фото 1
Моніка Белуччі / instagram

Італійська актриса Моніка Белуччі опублікувала знімки в такому ж вбранні, як і у Тіни Кароль.

Поп-діва українського шоу-бізнесу Тіна Кароль вже давно є головною модницею країни. Кожен раз артистка постає перед камерами в одязі від елітних брендів, з якими співпрацюють голлівудські зірки. Тому часто її образи можна побачити і на закордонних селебрітіз.

І ще: Моніка Белуччі вийшла на публіку у прозорій блузці

Цього разу плаття, як у Тіни Кароль показала Моніка Белуччі.

На інстаграм сторінці Моніка Белуччі розмістила фото, зроблене для глянцю Numero. У кадрі італійська актриса з'явилася в пишній сукні від Ashi Studio, яка мала великий розріз на нозі. Модниця символічно підняла руки вгору, а в замітці написала: "Ну що ж, цей рік майже завершився".

Читайте також: Найкрасивіша жінка в світі: Моніка Белуччі прикрасила обкладинку глянцю

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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