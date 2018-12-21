Мадонна показала гаряче архівне фото

Американська співачка Мадонна, яку в усьому світі вважають "королевою поп-музики" показала раритетний знімок, на якому позує повністю голою.

Так, на фото артистка зображена у 19-річному віці. Мадонна також поділилася тривожною історією про те, з якими труднощами їй довелося зіткнутися після публікації відвертих знімків. Фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На знімку майбутня зірка зображена зовсім без одягу – в той час співачка часто працювала з учнями шкіл живопису і фотографії, які платили їй гроші за голе позування.

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