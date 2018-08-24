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Моніка Беллуччі показала спокусливе фото для Esquire

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Моніка Беллуччі показала спокусливе фото для Esquire - фото 1
Моніка Беллуччі показала спокусливе фото для Esquire / marcelhartmannphoto

Відома італійська акторка Моніка Беллуччі прикрасила серпневий номер популярного глянцю Esquire.

53-річна акторка та модель Моніка Беллуччі не планує поступатися молодим зіркам ні вродою, ні популярністю. Зірка навіть має власний акаунт в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 1,8 млн осіб. Там з'являються кадри зі зйомок та фотосесій різної давності. Нещодавно італійка поділилась особливими фото для модного журналу Esquire Spain, де показала, що перебуває у чудовій формі і досі.

І ще: Подруга Фріди Кало: Моніка Беллуччі зіграє несподівану роль

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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