53-річна Елізабет Херлі топлес порозважалась у басейні (18+)

Англійська акторка Елізабет Херлі вразила користувачів своїм струнким тілом топлес.

53-річна модель та акторка Елізабет Харлі активно веде свій акаунт у соцмережі Instagram, де за нею стежать більше як мільйон осіб. Там зірка демонструє, що у будь-якому віці можна виглядати так, наче роки зовсім нічого не змінюють. Тому не дивно, що профіль наповнюється значною кількістю акторки у купальниках і навіть без них. Останнє відео від Херлі, яка вирішила поплавати у басейні топлес, і зовсім викликало захват у шанувальників. За короткий час запис побачили понад 400 тисяч осіб!

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Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) 22 Авг 2018 в 1:47 PDT

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