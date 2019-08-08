MONATIK зворушив мережу душевним фото з синами на відпочинку

MONATIK разом з сім'єю відправився на довгоочікуваний відпочинок до Туреччини. Співак вважає за краще вільний час проводити з рідними і близькими – дружиною Іриною Демічевою і двома синами. Теплими кадрами артист поділився в Instagram.

MONATIK рідко ділиться знімками зі своїми хлопчиками і ніколи не показує їх обличчя, але душевні кадри батька і малюків завжди викликають позитивні емоції в підписників. Дмитро дуже любить свою сім'ю і дуже трепетно ​​ставитися до рідних, він практично ніколи не розповідає про особисте життя, залишаючи його за кадром.

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На новому знімку в Instagram співак показав, як йде по дерев'яному містку за руку з синами. Фото зроблене зі спини. На ньому видніються стильні скляні котеджі готельного комплексу в Анталії.

"Пішли у відпочинок! Всім відмінного завершення літа!" – підписав зворушливе фото Дмитро.

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