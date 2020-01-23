MONATIK здивував відвертим знімком дружини

Український хітмейкер MONATIK і його дружина Ірина Демічева продовжують відпочивати на Мальдівських островах, звідки регулярно хваляться барвистими знімками.

Цього разу пара показала фанам, як робити оригінальні фото на пляжі.

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У соцмережах подружжя з'явився кадр, на якому Ірина позує в бікіні, стоячи в блакитній воді Індійського океану. Автором незвичайного знімка виступив її знаменитий чоловік. "Сучасний Боттічеллі або Народження Венери", – підписала фото Демічева.

А Дмитро у своєму пості зазначив красу природи і своєї коханої. "Сильно красиво тут звичайно", – написав MONATIK. Шанувальники пари почали обговорювати нове фото подружжя, обсипаючи їх компліментами. А найпильніші помітили на руці артиста незвичайне тату – з датою народження Ірини.

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