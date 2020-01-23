Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення

MONATIK здивував відвертим знімком дружини

  • 71
MONATIK - фото 1
MONATIK / instagram

Український хітмейкер MONATIK і його дружина Ірина Демічева продовжують відпочивати на Мальдівських островах, звідки регулярно хваляться барвистими знімками.

Цього разу пара показала фанам, як робити оригінальні фото на пляжі.

І ще: MONATIK зворушив мережу душевним фото з синами на відпочинку

У соцмережах подружжя з'явився кадр, на якому Ірина позує в бікіні, стоячи в блакитній воді Індійського океану. Автором незвичайного знімка виступив її знаменитий чоловік. "Сучасний Боттічеллі або Народження Венери", – підписала фото Демічева.

А Дмитро у своєму пості зазначив красу природи і своєї коханої. "Сильно красиво тут звичайно", – написав MONATIK. Шанувальники пари почали обговорювати нове фото подружжя, обсипаючи їх компліментами. А найпильніші помітили на руці артиста незвичайне тату – з датою народження Ірини.

Читайте також: MONATIK випустив новий хітовий кліп, який поверне вас у літо: відео 18+

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Актори фільму Няньки тоді і зараз: епічні фото
  • 21 cічня, 16:51
  • 1076
Картинки з Днем ангела: вітальні листівки, відкритки і фото з іменинами
  • 20 cічня, 14:05
  • 435
Nokia N90 та 808 PureView: якими були найкрутіші камерофони минулих 20 років
  • 20 cічня, 12:15
  • 1136
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз