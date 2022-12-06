MONATIK випустив запальну пісню "Дивна ніч", яка надихне вас

Український виконавець MONATIK випустив реліз переможної танцювальної композиції “Дивна ніч”, яка здатна надихати своїм текстом та мелодією. Слухайте музичну прем'єру!

Ця пісня – жест шани до творчості легенди української музики Миколи Мозгового. Варто відзначити, що її прем'єра мала відбутися ще до повномасштабної війни в Україні на "Вечорі пам'яті Миколи Мозгового", для якого MONATIK ексклюзивно розроблював даний оммаж (своє прочитання, вираз уваги до класика).

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Пісня не лише знайомить із текстом та історичною особистістю класика української поезії Миколою Мозговим (хоча це важлива місія композиції). Новий сучасний мотив і прочитання від MONATIK мотивують усміхатися та танцювати душу, а також запалює вогонь у серцях навіть коли навколо гасне світло. Вже з прослуховування першого куплета нам хочеться підхоплювати мотив та згадувати кожному свою "Дивну ніч".

Слухати пісню MONATIK – Дивна ніч:

Слова пісні MONATIK – Дивна ніч:

Заграє пісня про любов

Без обіцянок і умов,

Там буде музика, немов

Солодка мрія...

Оркестру звуки голосні,

Танцюєм ніби уві сні,

Ти усміхнешся лиш мені,

І лиш тобі я!



Приспів:

Ця дивна ніч

Така безмежна і приємна...

Така відверта

І відверто потаємна!..

Це так незвично,

Романтично і взаємно!..

І ми зустрілися

З тобою недаремно

В цю дивну ніч!..

В цю дивну ніч!

В цю дивну ніч!

В цю дивну ніч!



Зірки по небу пліч-о-пліч.

Я за тобою йду…

І ти не можеш мені дати відсіч!..

Ти зможеш мені дати?..

Складно так чекати!..

Зможеш мені дати відлік?

Скільки ще чекати твій блік?..

На моїй долі, на твоїх долонях

Лінії, їх було безліч!..

Але саме-саме дивна ця ніч,

Саме-саме дивна ця ніч,

І ти не можеш мені дати відсіч!..



Приспів:

Ця дивна ніч

Така безмежна і приємна...

Така відверта

І відверто потаємна!..

Це так незвично,

Романтично і взаємно!..

І ми зустрілися

З тобою недаремно

В цю дивну ніч!..

В цю дивну ніч!

В цю дивну ніч!

В цю дивну ніч.



Я розкажу тобі про те,

Як у душі моїй росте

Це почуття таке просте!..

Таке прекрасне...

Солодка мить, бентежна мить

Ридають струни, плаче ніч...

А наш вогонь i знов горить

І вже не згасне!..

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