ALYOSHA – "Мене створив": слухайте пісню-запитання до Творця

Співачка ALYOSHA презентувала свою нову музичну композицію "Мене створив". Виконавиця звернулася до Творця. Слухайте музичну прем'єру!

"Мене створив" – це пісня-запитання до Творця. Прем'єра цього треку від співачки ALYOSHA відбулася 2 грудня 2022 року на YouTube. За кілька днів ця пісня вже зібрала тисячі прослуховувань, лайки та схвальні коментарі від слухачів.

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Виконавиця впевнена, що коли відбувається щось погане, ми не можемо усвідомити, що це може бути такий самий прояв його любові, коли треба саме таким чином викликати зміни в нас, в душі... ALYOSHA зазначає, що ми звертаємося до нього: "Ти нас любиш? Чому так? Чому така твоя любов?". І, напевно, відповідь завжди є — вона всередині нас. Співачка розповідає, що часто ставить запитання й до самої себе: хто я, чому, для чого? Чому ми всі досі не усвідомлюємо, як кохати по-справжньому, щиро, духовно? Нам може щось не подобатися в житті, але все це ми продукуємо самі. Тож, питання до кого?.. Відшукати відповідь можна в собі. Шукайте і знайдете!

Пісня "Мене створив" народилася декілька років назад… Третя вагітність, карантин, війна… Але! Нарешті вона дочекалася свого часу! Я рада цьому моменту! Ця пісня про сьогодення, яке дуже збіглося зі станом душі в сенсі… Вірю, що кожен українець зможе відчути цей сенс!", – розповідає ALYOSHA.

Слухати пісню ALYOSHA – Мене створив:

Слова пісні ALYOSHA – Мене створив:

Мене створив

І ведеш, і ведеш ти…

Себе розкрив

І живеш, і живеш скрізь…

В небі і на землі,

світлом в серці б’єшся!

Покажи, як знайти,

Що коханням зветься?

Забери прошу мільярди думок!

Вони мені заважають прийти…

Вже життя, щоби зробити цей крок

Я віддам, я віддам за цю мить!

А для чого тоді ти є в душі?

Відкрий мені!

За що? За що?

Чому нас? Чому так

Любиш ти?..

Еголюдство

Обійма, обійма світ…

І плачу я,

Та нема, та нема сліз,

Бо вони є ніщо

Поруч із твоїми…

Поцілуй у чоло,

Заспокой дитину!

Забери прошу мільярди думок!

Вони мені заважають прийти!

Вже життя, щоби зробити цей крок

Я віддам , я віддам за цю мить!

А для чого тоді ти є в душі?

Відкрий мені!

За що? За що?

Чому нас ? Чому так

Любиш ти…?

Чому нас? Чому так

Любиш ти?

Чому так?

Мільярди…

Вони мені заважають прийти…

А для чого тоді ти є в душі?

Відкрий мені!

За що? За що?

Чому нас? чому так

Любиш ти?..

Чому нас? Чому так

Любиш ти?

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