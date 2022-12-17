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Христина Соловій презентувала кліп на пісню "Юність", у якому цілує Сергія Жадана
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Юність, пристрасть, поцілунки – це новий відеоролик від Христини Соловій за участі Сергія Жадана. Дивіться на чуттєві стосунки співачки та письменника у прем'єрному кліпі!
16 грудня Христина Соловій презентує "Юність" – перший сингл з III частини альбому "Rosa Ventorum" і відео, в якому разом з Христиною знявся письменник та музикант Сергій Жадан. В кліпі "Юність" Христина та Сергій грають історію кохання.
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Моя пісня про юність. Наша країна така сильна саме тому, що ще дуже юна і пристрасна. Їй можна все і все їй під силу", – коментує Христина.
Кліп "Юність" зняв режисер Віктор Скуратовський, який раніше працював з Христиною над відео до пісні "Біжи, Тікай" в дуеті з Сашком Чемеровим.
Українці мають великий скарб який ще не збагнули – Христину Соловій. Ця дівчина має величезний потенціал і ще здивує. Я був натхненний попередньою співпрацею з Христиною, її талантом та красою, і одразу запропонував зняти відео до наступного релізу. Я хотів показати Христину Соловій, такою яка вона є в реальному житті, не затиснутою образами попередніх творів, думаю в кліпі "Юність" мені це вдалось. Цей маленький фільм – чистий і легкий ерос, якого зараз нам так часто бракує у темряві та холоді. Але любов і лють переможуть!", – зазначає режисер.
Слухати пісню Христина Соловій – Юність:
Христина Соловій розповідає про співпрацю із Сергієм Жаданом:
До концерту пам'яті видатного музиканта Міська Барбари у 2021 році я створила кавер пісні "Я помру від застуди" легендарних "Мертвих Півнів" на слова Жадана. Ще тоді у нас із Сергієм виникла ідея створити щось цікаве разом. Сергій Жадан – найкраще втілив образ головного героя, бо у його поезії так само присутня "вічна юність", а в його особистості відчуваю збірний образ дорослої української культури. Українська незалежна музика та література, на яких я зростала, завжди є і будуть джерелом натхнення для моїх пісень".
Сергій Жадан поділився своїми емоціями щодо співпраці з Христиною Соловій:
Це була унікальна нагода опинитися в кадрі з улюбленою співачкою. Мені подобається ця пісня – вона світла й печальна водночас. Під такі пісні люди закохуються й освідчуються. Працювати було легко й цікаво. З Христиною загалом легко й цікаво. Вийшла чуттєва історія стосунків чоловіка й жінки стосунків, що долають час і запалюють повітря. Доволі природно вийшло, як на мене. Христина виразна й переконлива. І в кадрі й поза ним. Їй хочеться підспівувати. Тому, думаю, ми ще всіх здивуємо".
Юність дуже зваблива для кожного і кожної з нас. Їй ще нічого не страшно, вона на все здатна, бо не знає, чого не можна. Це таке нестримне бажання жити та любити, яке я понад усе хотіла б у собі зберегти. Моя пісня також про нашу країну сьогодні. Про українську культуру, яку любиш і живеш нею не тому, що патріотизм чи так навчили, а тому, що вона сильна і зваблива водночас. Над звучанням пісні працював український музичний продюсер Павло Литвиненко, у співпраці з яким ми створили попередні частини альбому-квадрології Rosa Ventorum. Обкладинка синглу – робота Дмитра Грушківського, який є моїм незмінним візажистом, а зараз дуже талановито проявляє себе як художник у багатьох моїх візуалах", – прокоментувала співачка свою прем'єру.
Слова пісні Христина Соловій – Юність:
Дівчинко, панно, мала,
Ти куди біжиш?
Стільки наставила плям,
А тепер спішиш
Шовку твоїх рукавів
Віддаю свій гнів.
Візьму всю твою ніжність
Напівдоторком, напівнатяком
Крадькома, щоб не бачили
Такий сяючий, обпікаючий
Відблиск юності невмираючий
З ким тепер юність моя
Так шепочеться?
З ким грає в правду,
Сміється і п‘є до дна?
Як цілує колишніх,
Як прощається?
Може мені покаже.
Напівдоторком, напівнатяком
Крадькома, щоб не бачили
Такий сяючий, обпікаючий
Відблиск юності невмираючий
Мов спалах там в світлі вулиць
В очах твоїх вічна юність
У блиск і сміх закохайся
Люби мене, роздягася
І коли всіх безплатно заберуть в рай,
Будь зі мною тут, зі мною співай.
Яка банальність, не та тональність,
А юність моя зі мною знов.
Ми стільки років з тобою разом
Зривай свій шовк, кури, наливай.
Напівдоторком, напівнатяком
Крадькома, щоб не бачили
Такий Сяючий, обпікаючий
Відблиск юності невмираючий
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