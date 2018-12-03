MONATIK потішив фанатів ніжними фото з дружиною

Спільними фото з чоловіком поділилася кохана MONATIKа.

Співак MONATIK – один з найбільш зразкових сім'янинів в українському шоу-бізнесі. І нехай своїх дітей він поки що не показує, але знімками з коханою дружиною Іриною іноді ділиться в мережі.

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Цього разу спільними фото з чоловіком поділилася кохана MONATIKа. На одному з фото Ірина ніжно цілує Діму в щоку. "Для мене і всіх наших Дмитро Монатік найкращий! Артист, чоловік, людина!" – підписала зображення Іра. "Ви просто неймовірна пара", "Красиві які", "Безмежного щастя вам", "Які ви гарні, щасливі і стильні", "Не можу намилуватися", – пишуть в коментарях під фото фоловери Ірини.

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