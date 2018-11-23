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MONATIK опублікував зворушливе сімейне фото

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MONATIK - фото 1
MONATIK / Instagram

Відомий 32-річний український співак Monatik виставив зворушливе фото зі своїми двома синами. Відповідний знімок з'явився на сторінці співака в соціальній мережі Instagram.

На фотографії зображено, як виконавець сидить в обнімку поруч з дітьми і дивиться разом з ними мюзикл "Король Лев". У підписі до фото співак привітав своїх підписників з сімейним святом – Міжнародним днем ​​синів.

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"Виявляється, сьогодні день синів! Від щирого серця вітаю всіх мам і тат! Я щасливий бути у ваших рядах! Уявити не міг, яке це щастя бути батьком. Щиро всім його бажаю!" – зазначив співак.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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