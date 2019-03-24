MONATIK поділився рідкісним знімком з дружиною

Днями в Києві відбулася церемонія нагородження премії YUNA 2019, на якій були названі імена найкращих українських артистів року, а багато зірок продемонстрували стильні і ефектні наряди. Серед них був і MONATIK, який з'явився на заході разом з дружиною Іриною Демічевою.

На своїй сторінці в Instagram суддя Голосу країни 9 поділився рідкісним спільним знімком з коханою. Дмитро вибрав для появи на публіці темно-синій костюм і білі кросівки, а Ірина віддала перевагу білій довгій сукні з відкритими плечима. Волосся вона зібрала в красиву високу зачіску.

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"Моє кохання!" – зворушливо прокоментував ніжне фото співак. У кадрі дівчина ніжно тримає чоловіка за руку і загадково дивиться вниз.

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