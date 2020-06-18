Монахиня-воїн: трейлер нового серіалу від Netflix, який дивує

У мережі з'явився трейлер до нового фантастичного серіалу Монахиня-воїн (Warrior Nun), який точно змінить ваше уявлення про представниць релігійної громади. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Стрімінговий сервіс Netflix поділився промо до нового проєкту під назвою Монахиня-воїн (Warrior Nun), дата виходу якого запланована вже на 2 липня.

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Сюжет розповідає про юну дівчину, яка прокидається у морзі та розуміє, що її життя зовсім не таке просте. Головна героїня тепер не лише розбирається зі своїми підлітковими проблемами, а й опиняється в "Ордені хрестоподібного меча", у якому монахині-воїни захищають світ від темних сил. Як йдеться в описі, головна героїня бореться проти сил зла, але вона далеко не ангел.

У головних ролях: Тоя Тернер, Альба Баптіста та Лорена Андреа.

Монахиня-воїн, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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