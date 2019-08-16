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Монахині станцювали під трек Нікі Мінаж: відео

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Як монахині танцювали під трек Мінаж - фото 1
Як монахині танцювали під трек Мінаж / bigsta

Відома реперка Нікі Мінаж показала, як під її трек танцюють черниці. Епічне відео з'явилося на сторінці зірки в Instagram.

На кадрах короткого ролика видно, що понад сотню монахинь зібралися на галявині перед сценою. Частина з них спілкується між собою, але більшість виконують синхронні рухи, які показують їм зі сцени. При цьому на тлі звучить трек епатажної Нікі Мінаж. Судячи з якості звуку і того, як він звучить, черниці дійсно танцюють під пісню реперки.

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У коментарях Мінаж анонсувала вихід треку "Welcome to the Party" (Remix). Він уже з'явився на офіційному каналі YouTube виконавця POP SMOKE, разом з яким записаний трек.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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