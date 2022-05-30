"Мона Ліза" у торті: вандал у перуці влаштував переполох в Луврі

Невідомий перевдягнувся у стареньку бабусю та влаштував безлад у Луврі. Юнак у перуці вирішив "прикрасити" легендарну картину "Мона Ліза" тортом. Відео вже встигло розлетітись мережею.

У Франції вандал пройшов у Лувр під виглядом бабусі в інвалідному візку та намагався зіпсувати знамениту картину "Мона Ліза". Але після невдалих спроб юнак у перуці просто жбурнув у неї торт, пише NDTV.

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За словами очевидців, невідомий також розсипав навколо пелюстки троянд до того, як охорона встигла повалити його не підлогу. Після цього він звернувся до відвідувачів з криками: "деякі люди намагаються знищити Землю, подумайте про Землю". Досі залишається таємницею, які у вандала були мотиви та як йому вдалось непомітно пронести торт. Але й смаколик не завдав шкоди витвору мистецтва, адже картину захищає куленепробивне скло, яке достатньо просто протерти.

Can anybody translate what ole dude was saying as they where escorting him out? pic.twitter.com/Uy2taZ4ZMm — Lukeee (@lukeXC2002) May 29, 2022

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